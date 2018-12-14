ميدو سمير يطرح أغنية "ذنبها على جنبها" خلال أيام

يستعد المطرب الشاب ميدو سمير، لطرح أغنيته الجديدة "ذنبها على جنبها"، خلال الأيام القليلة القادمة، احتفالًا برأس السنة الجديدة .

وتأتي الأغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد الذي لم يستقر بعد على اسمه النهائي، والذي يتعاون خلاله مع عدد كبير من كبار الشعراء والملحنين، حيث يتعاون مع الشعراء السيد علي وإسلام فتحي ومحمد سرحان، ومن الملحنين بينو وليد منير ووليد الجويد ومن الموزعين بيشوي وسامي عبدالمنعم، وأخرين.

ويذكر أن ميدو سمير قد طرح مؤخرًا أغنية على طريقة الفيديو كليب حملت عنوان "ياعم بهداوة" وهي من كلمات ناصر الجيل ولحنها حسين محمود وتوزيع موسيقي باسم منير وتعاون فيها مع المخرج سامي بساط وتم تصويرها بأحد شوارع القاهرة.

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