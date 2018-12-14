وزارة الشباب والرياضة المصرية تكرّم الفنان أحمد ماهر

كرمت وزارة الشباب والرياضة، أمس، الفنان أحمد ماهر، عن دوره في مسلسل رأفت الهجان بحضور نخبة من الممثلين والإعلاميين. ويعتبر هذا الظهور الأول لـ أحمد ماهر بعد تعافيه من مرضه الأخير، وعاد لمتابعة أعماله الفنية.

يذكر أن أحمد ماهر عرض له مؤخرا مسرحية "شباب في عيون الرسول" وشاركه البطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي ومداح الرسول أحمد الكحلاوي.

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