كرمت وزارة الشباب والرياضة، أمس، الفنان أحمد ماهر، عن دوره في مسلسل رأفت الهجان بحضور نخبة من الممثلين والإعلاميين. ويعتبر هذا الظهور الأول لـ أحمد ماهر بعد تعافيه من مرضه الأخير، وعاد لمتابعة أعماله الفنية.
يذكر أن أحمد ماهر عرض له مؤخرا مسرحية "شباب في عيون الرسول" وشاركه البطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي ومداح الرسول أحمد الكحلاوي.
وقد يهمك أيضًا :
أحمد ماهر يستعد للمشاركة في مسرحية "عبور وانتصار"
مديحة حمدي تعلن سبب مشاركتها في حملة "اطمن على نفسك "
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة المصرية تكرّم الفنان أحمد ماهر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .