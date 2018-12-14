إيمي سمير غانم وحسن الرداد يكشفان سرًّا عن بداية علاقتهما

أكّد الفنانان إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد، على طبيعة العلاقة التي جمعتهما قبل ارتباطهما عن طريق الخطوبة والزواج، وقالت إيمي إن ما كان بينهما في تلك المرحلة صداقة دامت 7 أعوام، ولفت الرداد إلى أن الصداقة كانت تجمع أيضا عائلتَيْهما.

وأضاف الرداد وإيمي، خلال حلولهما ضيفين على برنامج "بنتي وأنا" الذي يُقدّمه الفنان شريف منير وابنته عبر شاشة "One"، أن أيا منهما لم يفكر في أن هذه العلاقة ستبلغ مرحلة الزواج، وأشارا في الحلقة نفسها إلى أنهما لم يتبادلا المكالمات الهاتفية أو الرسائل الرومنسية وأنهما كانا يتحادثان دائما عن العمل ومشاكله.

يذكر أن النجمين تزوجا منذ أكثر من عامين، وردا على الإشاعات التي تطلق بين الحين والآخر عن حمل زوجته، قال الرداد في تصريح أدلى به لـ"لها" مؤخرا إنه لا يعرف لمَ يشغل بعضهم نفسه كثيرا بأمور شخصية مثل الحمل والإنجاب، واعتبر أن كل شخص حر في الإعلان عن أمر كهذا أو إخفائه والكشف عنه في الوقت الذي يراه مناسبا.

وتابع: "بصراحة تزعجني الإشائعة التي تتردد من وقت لآخر منذ زواجنا بشأن حمل زوجتي. يسرّنا الكشف عنه لو حدث فعلا لأنه سيكون خبرا جميلا ومفرحا لنا ولكل الأهل والأصدقاء.. وأطالب الجميع بالتوقف عن إطلاق الإشاعات بشأن حياتنا الخاصة".

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