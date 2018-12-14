شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نانسى عجرم وابنتها "ميلا" يحتفلان بالكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب حلول أعياد الكريسماس وموعد ولادتها، احتفلت الفنانة نانسى عجرم، مع ابنتها "ميلا" بصورة سيلفى، نالت إعجاب الكثير من جمهورها على السوشيال ميديا.

نانسى عجرم، نشرت صورة لها برفقة ابنتها ميلا، وعلقت قائلة:"مع أميرتى الكبيرة ميلا" وتنتظر النجمة اللبنانية نانسى عجرم مولودتها الثالثة، فما هى إلا شهور قليلة وتضع نانسى ابنتها الثالثة، حيث كانت منذ فترة أعلنت عن حملها .



نانسى عجرم وأبنتها ميلا

يذكر انه رغم مرور عدة أشهر على حمل الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، إلا أنها احتفظت بلياقتها وتواجدها على الساحة الفنية، وحرصت دائما خلال الفترة الماضية، على المشاركة فى الحفلات الغنائية والتى كان آخرها دبى، وسبقها حفلة آخرى فى مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من ظهور حملات الحمل عليها.