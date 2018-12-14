بالصور - عارضة الأزياء صوفيا ريتشي وصديقها سكوت ديسيك في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشرت عارضة الأزياء الأمريكية، صوفيا ريتشي عددًا من الصور والفيديوهات عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" والتي ظهرت خلالها مع صديقها الممثل التليفزيوني سكوت ديسيك وهما يقضيان عطلتهما بالمملكة العربية السعودية.

وقامت ريتشي بنشر عدد من الفيديوهات عبر "قصتها" على "انستجرام"، منها التقاطها صورة فور وصولها إلى السعودية وكتبت عليها "دع المغامرات تبدأ"، وفيديو لعدد من الجمال بصحراء مدينة الرياض.

كما أوضحت الصور والفيديوهات خوض ريتشي وصديقها عددًا من السباقات الخاصة بسيارات الرالي بالصحراء.