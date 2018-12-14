إيمان العاصي تنعي القلعاوي وكامي: "هتوحشونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نعت الفنانة إيمان العاصي كلاً من الفنان محمود القلعاوي والفنان حسن كامي واللذان وافتهما المنية خلال شهر ديسمبر الجاري، ونشرت العاصي صورة لهما معاً عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وعلقت إيمان على صورتهما قائلة "حسن كامي.. محمود القلعاوي في ذمة الله.. الله يرحمكم ويغفر لكم.. حسن كامي كان أبويا في مسلسل في يوم من الأيام كان راجل محترم وذوق وبيعرف يتعامل مع الست بكل ذوق واحترام اللي يرحمكم هتوحشونا".

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي الفنية كانت بمسلسل "أبو عمر المصري" والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وفيلم "حرب كرموز" وعرض بموسم عيد الأضحي الماضي، كما تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "3 ورقات"، ومسلسل "ملايكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسي.