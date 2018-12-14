جلسة تصوير جديدة لعارضة الأزياء الأمريكية كارلي كلوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

خضعت عارضة الأزياء الأمريكية، كارلي كلوس لجلسة تصوير جديدة بعدد من شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.

وكانت جلسة التصوير كنوع من الدعاية لإحدي العلامات التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل.

وظهرت كارلي بالجلسة وهي تقود سيارة "بورش" وفي نفس الوقت تقوم بتعديل المكياج الخاص بها، كما ظهرت بعدد من الصور وهي تتنزه بعدد من الشوارع.

ونشرت كارلي صورة من الجلسة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ولاقت إعجاب الآلاف من متابعيها.

يذكر أن كارلي كلوس إلى جانب كونها عارضة أزياء إلا أنها شاركت بعدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية خلال الفترة الماضية، أشهرها فيلم الكوميديا "Zoolander 2" عام 2016، والمسلسل التليفزيوني القصير "Love Advent" بنفس العام.