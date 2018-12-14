هيو جاكمان وصامويل آل جاكسون في العرض المسرحي الأول لـ "To Kill a Mockingbird"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أقيم، مساء أمس الخميس، العرض المسرحي الأول لـ "To Kill a Mockingbird" والذي يعرض على مسرح "برودواي" الشهير بمدينة نيويورك الأمريكية.

وحرص عدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود بالتواجد على السجادة الحمراء للعرض والتقاط عدد من الصور التذكارية، منهم هيو جاكمان، صامويل آل جاكسون، جيسيكا تشاستين، آن هاثاواي، أوما ثورمان، تينا فاي.

والعرض من بطولة النجم جيف دانيالز، وهي رواية من تأليف الكاتبة الأمريكية هاربر لي.

وتدور أحداث المسرحية حول الحياة الخاصة بالكاتبة وعلاقتها بعائلتها وبمن حولها، في جو من المواضيع الشيقة مثل المحاكمات الجنائية والعنصرية وغيرها وهي رواية اجتماعية تم إصدارها لأول مرة عام 1960، كما فازت بجائزة "بوليتزر" بفئة الأعمال الخيالية بنفس العام، وأصبحت من علامات الأدب الأمريكي الحديث.