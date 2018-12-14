بالصور - صوفيا فريجارا تتذكر رحلات طفولتها من القطب الشمالي وحتى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت النجمة الكولومبية، صوفيا فيرجارا عددًا من الصور الأرشيفية لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وكشفت صوفيا خلال الصور، مراحل عمرية مختلفة من حياتها خلال العطلات والإجازات.

وأظهرت الصور تواجد فيرجارا بعدد من مدن العالم منها القطب الشمالي، وباريس خلال فترة مراهقتها مروراً بالمكسيك ورومانيا وروما وصولاً إلى مصر.

وعلقت فيرجارا على صورها قائلة "أكون مشغولة دائماً بوقت الإجازات، وليس هناك أحب لي من أن أعيد التواصل مع أصدقائي وعائلتي، وحبي للسفر دائماً والتقاط عدد من الصور التذكارية بعدد من دول العالم خلال رحلاتي"، كما نصحت متابعيها أن يقوموا بالتواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم من وقت إلى آخر، ولاقت الصور إعجاب الآلاف من متابعيها عبر حسابها.

يذكر أن صوفيا فيرجارا اشتهرت ببطولتها لمسلسل الكوميديا "Modern Family"، إلى جانب بطولتها لعدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها فيلم "Wild Card" و"Hot Pursuit" عام 2015، وفيلم الرسوم المتحركة "The Emoji Movie" عام 2017، كما انتهت مؤخراً من تصوير فيلمها الدرامي "Stano" والمقرر عرضه تجارياً خلال العام المقبل.