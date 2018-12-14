محمد رجب وآل باتشينو وسبب خلاف فيروز وزياد الرحباني.. تصريحات نجوم الفن × أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

تتنافس البرامج التليفزيونية كل أسبوع على استضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة، تحقق أعلى نسب مشاهدة.. وفي السطور التالية، يستعرض "الخليج 365" أبرز 7 تصريحات لأهل الفن في البرامج الفنية خلال الأسبوع الماضي "قصة اكتشاف حميد الشاعري لشذى، يسرا تؤكد رضاءها بقضاء ربنا في مسألة عدم إنجابها، وأحمد فهمي يكشف عن مطربه المفضل قبل دخوله عالم الفن،..".

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

استضاف الفنان شريف منير وابنته اسما، في حلقة جديدة من برنامجهما "أنا وبنتي" على قناة ON E، الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وقال الرداد عن قصة ارتباطه بإيمي "الموضوع مكنش فيه رسميات تقليدية اللي بتحصل في الجواز، كنت صديق العيلة بعد الشغل مع مدام دلال عبدالعزيز في مسلسل (ابن الأرندلي)"، لافتًا إلى أن الصداقة استمرت سبع سنوات قبل أن يتزوجا.

وتابع "متخطبناش، أنا مبحبش الخطوبة أوي، بس مش مع إن الناس تتجوز على طول لازم يعرفوا بعد لأن الحياة قبل الجواز حمادة وبعد الجواز حمادة تاني خالص".

محمد رجب و"آل باتشينو"

في حواره لبرنامج "حفلة 11" الذي تقدمه المذيعة سمر يسري على قناة ON E، نفى الفنان محمد رجب، خبر نُشر على أحد المواقع الإخبارية يفيد بوقوع خلاف بينه وبين الفنان أشرف عبدالباقي، لإصرار الأول على تقاضي مقابل ظهوره في برنامج الثاني قبل التصوير، ولرغبته في تقديمه على أنه "آل باتشينو العرب".

وقال رجب "محصلش اني اتخانقت"، وأوضح أصل منحه هذه التسمية "الكلمة دي طلعت عليا بعد فيلم (الحفلة) من الصحافة، وأنا حبيتها"، وتابع "ليها بقى صدفة غريبة جدًا، كنت بحضر لفيلم لمدة 3 سنين، بعدها قالولي آسفين يا حمادة انت مش معانا، كنت مديون بمبلغ 15 ألف جنيه أجري عن الفيلم ده، فقررت اشتغل فيه كمساعد مخرج، وطلعت جبل سانت كاترين أنا وهاني سلامة، واتصورت صورة كانت سبب مشواري كله وجابتني إيناس الدغيدي ومنحتني أول دور حقيقي لي".

وأضاف "الصورة دي آل باتشينو كان متصور زيها بالضبط فوق جبل بنفس الجاكيت والهوا مطير شعره، كنت معلقها عندي قبل حتى ما أفكر أمثل ومكتوب تحتها من أفقر أحياء بروكسل لقمة هوليوود، ولما قالوا عليا آل باتشينو العرب بقيت مبسوط أوي".

زياد الرحباني وخلافه مع فيروز

استضافت الإعلامية منى الشاذلي الموسيقار زياد الرحباني، في برنامجها "معكم" على قناة CBC، وكشف عن سبب خلافه مع والدته، قائلًا "سبب الخلاف مش عايز أحكي فيه كتير، لكن مكنش الزعل منها تحديدًا من الجروب اللي بيدير أعمالها منهم أختي ومحامي العائلة، فضلنا عامين كاملين حتى وقع الصلح".

أحمد فهمي ومصطفى قمر

وفي برنامج "شريط كوكتيل" الذي يقدمه الفنان هشام عباس، قال الفنان أحمد فهمي "كنت بحب مصطفى قمر، ونفسي ابقى شبهه خاصة إن ربنا باعتلي إن عيني شبه عينه، فكان ينزل في الجرنان ساعات بوسترات ليه، الاوضة كلها بقت مصطفى قمر، اخد الصورة للحلاق بتاعي وأقوله عايز القصة دي، بس طبعًا الجمجمة مختلفة".

شيماء سيف والمطبخ

وحكت الفنانة شيماء سيف في برنامج "قهوة أشرف" الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي على قناة "الحياة"، عن علاقتها بالمطبخ بعد الزواج، وقالت "قعدت اعمل اكلات كل مرة تبوظ مني، جيت في يوم عملت اكلة حلوة اوي زي النت بالظبط، عملت صلصة المكرونة زي ما هو عايزها من غير توم جيت احط التوابل في بولة صغيرة ملقتش جبت كوباية حطيت الملح والكمون جيت أحطها في الحلة الكوباية اتكسرت جوة الحلة".

وتابعت "اشتريت اكل من برا حطيته ورميت الأكياس قعد ياكل ويقولي انتي اتحسنتي طب شرياه من مكان وانا اقول ابًدا".

يسرا عن طفولتها

تحدثت الفنانة يسرا في برنامج "8 الصبح" الذي تقدمه المذيعة رحمة خالد على قناة DMC، عن طفولتها وقالت "أنا وحيدة أبويا وأمي وكنت فرحة العيلة، لأني أول طفلة تيجي العيلة، كنت شقية موت عاملة زي الولد، العب كرة قدم، أركب عجل وأجري".

وتابعت يسرا "طفولتي حاجة غالية عليا، وعشان تطلع لازم اللي قدامي يعرف يطلعها مني، لإن دي حاجات غالية عند الواحد ببقى فرحانة إنها لسة جوايا الوقت والتجارب بتخليكي تكبري".

وأشارت إلى أنها كانت تتمنى أن تنجب أطفالًا، موضحة "ربنا مكتبليش وأنا رضيت بقضاء ربنا، واللي كتبهولي أحسن من اللي أنا عايزاه".

قصة اكتشاف شذى

وفي حلقة من حلقات برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC، حكى الفنان حميد الشاعري قصة اكتشافه للفنانة شذى، وقال "قابلتها في مطار القاهرة كان عندها 15 سنة، جت لي وقالتلي عمو أنا بحبك أوي ونفسي تسمع صوتي وغنت أغنية وردة (مالي)".