رانيا يوسف تكشف عن ساقيها في جلسة تصوير جريئة بعد أزمة الفستان

عادت الفنانة رانيا يوسف لتشعل مواقع التواصل من جديد، بسبب أحدث إطلالاتها التي نشرتها على انستغرام، والتي وجدها البعض جريئة، رغم أنها مازالت أزمة فستان ختام مهرجان القاهرة قائمة.

رانيا يوسف خضعت لعدة جلسات تصوير بعدسة المصور محمود عاشور، من أجل الظهور على أغلفة بعض المجلات العربية، فاختارت في إحدى الإطلالات الظهور بستايل من قطعتين، فجاءت التنورة بشق جانبي كشفت عن ساقها، مع ظهور جزء من بطنها نظراً لأن التوب المعتمد بتصميم Crop.





وتفاعل الجمهور مع إطلالة رانيا يوسف على نحو متباين، فالبعض وجد أن ستايلها مميز وهي كثيراً ما تطل بإطلالات جريئة وليست المرة الأولى، بينما أبدى آخرون استيائهم من اعتمادها على تصميم جريء في حين لآن أزمة إطلالتها في ختام مهرجان القاهرة لم تنته بعد.

ولم يمر الكثير على زوبعة تعليقات الجمهور على أحدث إطلالات رانيا يوسف، حتى نشرت صورة أخرى من غلاف إحدى المجلات، ظهر ساقها بشكل لافت، مما دفع البعض للتعليق وتوجيه انتقاد لها بأن جلسات التصوير الخاصة بها لها نفس الطابع الجريء.



ومن جهة أخرى، مازالت أزمة رانيا يوسف قائمة حتى الآن، بعد حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة بفستان جريء، اعتذرت عنه بدورها مشددة على أنها لم تقصد ما حدث، وكل ما في الأمر أن البطانة شبكت في القماش الخارجي للفستان مما أدى لرفعها وكشف جزء من جسمها.



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