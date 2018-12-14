شكرا لقرائتكم خبر عن "صديق عمر" حسن كامى: كنا أول من عمل الأوبرا بالعربى.. وكان فنانا متعدد المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جابر البلتاجى، أستاذ الغناء الأوبرالى بأكاديمية الفنون، والصديق المقرب للفنان الراحل حسن كامى، أنه كان فنانا متعدد المواهب وعشرة عمر وصديقان متحابان منذ عام 1965.

وأوضح البلتاجى، فى تصريحاته لـ"الخليج 365":" كنا أول من عمل أوبرا بالعربى منها الأرملة الطروب وغادة الكاميليا، وبعد ذلك اتجه إلى التمثيل والمسرح وكان فنان صاحب تاريخ جيد".

ولد حسن كامى محمد على فى 2 نوفمبر عام 1936، حصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة القاهرة، ثم توجه لدراسة الغناء الأوبرالى فى كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون المصرية، وأنهى دراساته العليا فى إيطاليا.

بدأت مسيرته الفنية عام 1963 فى دار الأوبرا بالقاهرة، وأدى دور البطولة فى أوبرا عايدة على مسرح الأوبرا بالاتحاد السوفيتى السابق، وأدى دور البطولة على عدة مسارح للأوبرا، ساهمت فى حصوله على جوائز عالمية كبيرة، وفى عالم التمثيل كانت بداياته بترشيح من الفنان والمطرب محمد نوح فى عدة مسرحيات منها دلع الهوانم، الناس بتحب كده، سندريلا.