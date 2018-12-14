شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مدير أعمال حسن كامى: كان يتمتع بالطيبة والمعاملة الحسنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير أعمال الفنان الراحل حسن كامى رؤوف الإتربى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الفنان الراحل كان يتمتع بالطيبة والمعاملة الحسنة لجميع المحيطين به.

وكشف الإتربي أن الراحل كان يتمتع بصحة جيدة لكن منذ يومين شعر بالتعب والإرهاق ونقل المستشفى حتى وافته المنية صباح اليوم.

ووصل منذ قليل جثمان الفنان حسن كامي إلى مسجد السيدة نفيسة استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه وسط حضور عدد من الأهل والأقارب والفنانين منهم الفنان بسام رجب .

حسن كامي ممثل ومطرب أوبرالى، ولد في 2 نوفمبر 1936 ، ودرس بمدارس الجيزويت. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة. وحصل على دراسات اوبرا وموسيقى عالية بمعهد الكونسرفتوار، وأكاديمية الفنون، وشارك في العديد من الأعمال الفنية على مدار تاريخه، من أبرزها "أنا وأنت وبابا في المشمش" و"بوابة الحلواني" و"رأفت الهجان" و"الخواجة عبدالقادر" و"العراف" وغيرها.