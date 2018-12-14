شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تورط صديق "نيكى مناج" فى قضايا اغتصاب ومخدرات وسرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار الكثير من الشائعات والأخبار التى تؤكد أن صديق المغنية العالمية "نيكي مناج" متهما باغتصاب الأطفال، ومتورطا فى الكثير من عمليات المخدرات وجرائم القتل.

وسرعان ما تحرت صحيفة TMZ، عن الشائعة التى انتشرت الفترة الماضية، وأكدت أن حبيب مغنية الراب الشهيرة لم يكن متهما بجرائم قبل ذلك، وأن الأمر يتعلق بأنه فى سن الـ16 كان يواعد فتاة بنفس عمره وقام والدها بإبلاغ الشرطة أنه اغتصبها لعدم رضائه عن العلاقة.

لكن نفى تهمة الاغتصاب عن صديق "مناج" الجديد لم تسقط شائعات تورطه فى تجارة المخدرات وعمليات السرقة والجرائم الأخرى التى وصلت لـ 18 مخالفة إجرامية بين اعتداء وتجارة فى المخدرات فى الفترة بين 2006 لـ 2013، وذلك أثناء فترة تواجده داخل السجن لتنفيذ عقوبة القتل غير العمد فى نيويورك.

ونشرت "مناج"، مؤخراً صورة للجزء السفلى لها بجوار صديقها عبر حسابها بانستجرام، لتضع جمهورها فى حيرة لاكتشاف من يواعد نجمتهم، وسرعان ما أعلنت "مناج" عن نيتها الارتباط بصديقها بشكل رسمي الفترة المقبلة.