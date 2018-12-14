شكرا لقرائتكم خبر عن "بص كويس" أغنية جديدة تجمع MTM وكريم محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى ثنائي فرقة MTM تاكي ومايكي من تسجيل أجدد أغانيهما "بص كويس"، والتى تجمعهما للمرة الأول بشكل تريو غنائي مع الفنان كريم محسن، ومن المقرر أن تظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور قبل نهاية العام.

وعلم الخليج 365 أن الفرقة تجهز حاليًا لبدء تصوير الكليب بأحد استوديوهات المريوطية مساء غدٍ السبت، مع مزج المشاهد الداخلية فى الاستوديو بعدد من المشاهد المصورة خارجيًا وسط شوارع القاهرة، وتقدم الأغنية جرعة غنائية مركزة من التفاؤل فى الحياة حسب كلمات تاكي الذي يتعاون فيها مع كلمات الشاعرة آمار مصطفى، المعروفة بعدة أعماله غنائية كتبتها لفرقة مسار إجباري، منها "نهايات الحكاوي" و"اقرا الخبر"، بينما يشارك تاكي التلحين مع عمرو الشاذلي مع الموزع الموسيقي محمد شفيق.

وتعد هذه الأغنية المنتظرة أجدد تعاون مشترك لفرقة MTM بعد أصداء النجداح الجماهيري التى لاقت آخر أغانيها "كائن فضائي"، والتى جمعتها للمرة الاولى مع فرقة مسار إجباري ضمن ألبومها الجديد "الألبوم"، كما تعقب آخر أغاني تاكي ومايكي الخاصة "بلبطة"، التى شاركا خلالها الغناء مع الفنانة نانسي صلاح.