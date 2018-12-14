بالصور- وزيرة الثقافة تشارك في تشييع جنازة حسن كامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تقدمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم الجمعة، جنازة مغني الأوبرا الفنان العالمي حسن كامي، الذي شُيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة باب الوزير، حيث أقيم العزاء بها تنفيذًا لوصيته بعدم إقامة ليلة للعزاء.

وقررت وزيرة الثقافة الوقوف دقيقة حداد اليوم فى جميع مسارح دار الأوبرا، قبل بدء عروض اليوم على روح الفقيد الذى وصفته بـ"أيقونة الأوبرا".

حضر الجنازة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، والباريتون العالمي جابر البلتاجي رفيق عمر ومشوار الراحل بالإضافة الى عدد من الفنانين والعاملين بالأوبرا.