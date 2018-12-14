نصير شمة: حسن كامي عملة فنية نادرة على المستوى المحلي و العالمي

الموسيقار نصير شمة خاص - الوفد : نعى الموسيقار نصير شمه الفنان الأوبرالي الكبير حسن كامي الذي وفاته المنية صباح اليوم الجمعة. وأكد نصير أن خبر رحيل كامي بمثابه صدمه أصابت الوسط الفني علي المستويين المحلي والدولي لما يتمتع به هذا الفنان من سمعة طيبة وتاريخ فني الوسط الفني علي المستويين المحلي والدولي لما يتمتع به هذا الفنان من سمعة طيبة وتاريخ فنييحاكي أجيال وأجيال. وأشار شمة إلي العلاقة الوطيدة بينه وبين الراحل مؤكدًا أنه عملة نادرة في زمن عز فيه ذلك. واختتم قائلًا: إننا نعزي أنفسنا ونعزي الأوساط الفنية العالمية لفراق هذا الفنان الكبير.

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