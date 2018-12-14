شاهد.. وليد فواز عن الراحل حسن كامي: "سنحزن في كل مرة نسمع صوته الصداح"

الفنان الراحل حسن كامي

كتبت : إيمان العوضي

نعى الفنان وليد فواز بكلمات مؤثرة الفنان، الراحل حسن كامي، الذي توفي صباح اليوم بعد صراع مع المرض ومعاناة من الوحدة والفقد لنجله وزوجته الراحلين، وذلك خلال حسابه الشخصي عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

فكتب فواز قائلًا: "‏هناك ملمحان

لردة الفعل علي موت أحد الأشخاص، ليس بالضرورة أن يكون من دائرتك الاجتماعية .. بل قد يكون شخص لا تعرفه الصدمة و الحزن".وتابع "رحيل ‎حسن كامي يشعرك بالحزن لاالصدمة لأن رحيله عن الدنيا متوقع كباقي البشر ولكن تحزن في كل مرة تسمع صوته الصداح أو تراه برقيه وأدبه علي الشاشة سلام كامي".يذكر أنه تم تشييع جثمان الفنان حسن كامي عقب صلاة الجمعة، وكان عدد من أهالي الفنان الراحل، قد أدوا صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة وسط غياب الفنانين.