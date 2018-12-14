شاهد.. وليد فواز عن الراحل حسن كامي: "سنحزن في كل مرة نسمع صوته الصداح"

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الفنان الراحل حسن كاميكتبت : إيمان العوضي
نعى الفنان وليد فواز بكلمات مؤثرة الفنان، الراحل حسن كامي، الذي توفي صباح اليوم بعد صراع مع المرض ومعاناة من الوحدة والفقد لنجله وزوجته الراحلين، وذلك خلال حسابه الشخصي عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر".
فكتب فواز قائلًا: "هناك ملمحان
وتابع "رحيل حسن كامي يشعرك بالحزن لا
يذكر أنه تم تشييع جثمان الفنان حسن كامي عقب صلاة الجمعة، وكان عدد من أهالي الفنان الراحل، قد أدوا صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة وسط غياب الفنانين.
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