شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام الدراما تسيطر على جديد السينما فى الويك إند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت دور السينما المختلفة فى عرض أفلام جديدة مع حلول نهاية الأسبوع، والتى يسعى العديد من الأشخاص فيها بالبحث عن فيلم جديد يختتم به الأسبوع، وفى هذا التقرير نقدم لك أحدث 5 أفلام فى السينمات مع التريلر الخاص به، والتى سيطر عليها أفلام الدراما.



Spider-Man Into the Spider-Verse

1- Spider-Man: Into the Spider-Verse

النسخة الحديثة من سلسلة الأفلام الشهيرة "سبايدرمان"، فيلم الرسوم المتحركة يحكى عن المراهق "مايلز مورالز" الذى يحقق حلمه بالتجول إلى الرجل العنكبوت، ويحاول أن يوقف خطر يهدد الواقع، ويذكر أن الفنان المصرى تامر حسنى يقوم بالأداء الصوتى لشخصية "spider man" فى هذه النسخة.

يقوم بالأداء الصوتى باللغة الإنجليزية شاميك مور، هايلى ستاينفيلد، نيكولاس كيدج، جيك جونسون.



Incident in a Ghostland

فيلم الرعب والغموض، يحكى عن أم وبناتها التى ترث منزلاً، ومع أول ليلة لهم فى المنزل يتعرضن لمجموعة من المتسللين القتلة مما يدفع الأم للمحاربة من أجل حياة بناتها، وبعد مرور 16 عاماً عندما اجتمعن الفتيات مرة أخرى فى المنزل، تبدأ الأحداث الغريبة فى الحدوث.

بطولة كريستال ريد، ميلان فارمر، إيميليا جونز



Beautiful Boy

الفيلم الدرامى مستوحى من كتاب حقق مبيعات مرتفعة يحكى عن مذكرات الأب ديفيد مع ابنه نيك الذى يروى تجربته المفجعة والملهمة لعلاج ابنه من الإدمان وانتكاسته، ثم تعافيه وكيف تعاملت أسرته مع إدمان الأبن على مدى سنوات عديدة، وفقد الممثل تيموثى الذى يقوم بدور الأبن أكثر من 11 كيلوجراماً من وزنه، ليؤكد أن تمثيله واقعى كمدمن مخدرات، والفيلم من بطولة ستيف كاريل، تيموثى شالميت، مورا تيرنى، إيمى ريان، تيموثى هوتون، إيمى فورسيث.



Creed II

4- Creed II

الجزء الثانى من فيلم الدراما يحكى عن أدونيس كريد الذى يعود لملاعب الملاكمة مرة أخرى تحت إشراف البطل السابق روكى بالبوا فى جولة جديدة، وهذه المرة عليه أن يواجه داخل الحلبة فيكتور دراجو، ابن الملاكم إيفان دراجو الذى قتل أبولو كريد والد أودنيس منذ زمن بعيد فى إحدى المواجهات، والفيلم من بطولة مايكل بى جوردون، سيلفستر ستالون، دولف لاندجرين، تيسا تومبسون.



ورد مسموم

5- ورد مسموم

تستمر السينمات فى عرض الفيلم الدرامى العربى ورد مسموم، الذى يحكى عن تحية فتاة شابة وتعمل كعاملة مراحيض، ليس لها فى الحياة سوى شقيق واحد يدعى صقر، وهو الذى تعتمد عليه فى كل شيء ويمثل كل أحلامها، لكن ابتعاده عن شقيقته وتخطيطه للهجرة بشكل غير شرعى إلى إيطاليا يتركها متخبطة ووحيدة وتائهة دون أمل فى تحقيق ما تصبو إليه، والفيلم من بطولة محمود حميدة، مريهان مجدى"كوكى"، محمد بريقع، صفاء الطوخى.