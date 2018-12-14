شكرا لقرائتكم خبر عن جوهر جاسبريان.. 7 معلومات عن مطربة الأوبرا المصرية الأرمينية فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر اليوم 94 عاما على ذكرى ميلاد مطربة الأوبرا المصرية جوهر جاسبريان والتى كانت أحد أهم وأبرز أيقونات الأوبرا، حيث اشتهرت بلقب "العندليب الأرمينى"، وفى السطور التالية نستعرض أهم 7 معلومات عن المطربة الأرمينية الراحلة :

1- ولدت جوهر جاسبريان فى القاهرة يوم 14 ديسمبر 1924.



جوهر جاسبريان

2- درست الموسيقى فى مصر، ثم هاجرت عام 1948 حينما كانت أرمينيا ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتى، ضمن آلاف الأرمن الذين عادوا من بلاد الشرق الأوسط إلى موطن آبائهم وأجدادهم.



جوهر جاسبريان

3- بدأت جاسباريان الغناء فى دار الأوبرا الأرمينية عام 1949 واشتهرت بلقب "العندليب الأرمينى".

4- استطاعت جاسباريان خلال مسيرتها الفنية بالغناء فى 23 دار أوبرا، بالإضافة إلى الغناء فى الحفلات الخاصة بها.

5- استكملت جاسباريان دراستها للموسيقى فى معهد كونسرفتوار يريفان الموسيقى الحكومى ومقره العاصمة الأرمينية.



Gohar Gasparyan

6- حصلت جاسبريان على العديد من الجوائز، أبرزها جائزة فنان الشعب السوفيتية ولقب بطل العمل الاشتراكى، الذى كان يعد أعلى درجة من التكريم للإنجازات العظيمة فى المجالات الوطنية بالاتحاد السوفيتى، كذلك وسام "ميسروب ماشتوتس".



Gohar Gasparyan

7- رحلت جوهر جاسبريان يوم الأربعاء 16 مايو عام 2007 عن عمر 83 عاما.