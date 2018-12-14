شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف أضحك الفنان عبد الرحمن أبوزهرة الحضور بمؤتمر أيام قرطاج المسرحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الخاص بالمتوجين والذي قدمه الإعلامي التونسي منذر القلعي تحدث كل مكرم بالمهرجان بكلمة مختصرة، إلا أن الفنان عبد الرحمن أبوزهرة في كلمته اضحك كل الحضور وأضفى روحا مرحة على المؤتمر وتحدث عن بداياته في المسرح وعالم التمثيل بشكل عام .

ووجه له الإعلامي التونسي تساؤلا حول كيف أنه تحول من الحربية وعمله في الجيش إلى التمثيل والفن، فقال له ابوزهرة : ان هذا الموضوع مر عليه زمن كبير ولكنه كان يحب الفن وتوجه للمعهد العالي للفنون المسرحية وقالت له لجنة الاختبار انه محترف ولا يحتاج لاختبار .

ويضم المؤتمر الصحفي المتوّجين في أيام قرطاج المسرحية بقاعة سينما أفريكا وهم منى نور الدين وعبد العزيز المحرزي من تونس، أسعد فضة من سوريا حسن المنيعي من المغرب، سامي عبد الحميد من العراق وغنام غنام من الاردن .

يذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من مواليد 8 مارس 1934 و تخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1958 بعد حصوله على بكالوريوس المعهدثم عمل موظفاً في وزارة الحربية ثم عين ممثلاً في المسرح القومى عام 1959 وكان أول عمل مسرحي له مسرحية" عودة الشباب " لتوفيق الحكيم. تم تكريمه في المهرجان الوطني الثالث للمسرح المحترف بالجزائر في مايو 2008.

ومن اهم اعماله المسرحية مسرحيات : الشيطان، مصرع كليوباترا، أقوى من الزمن، بدايه ونهاية، صف الحريم. قريب وغريب، هاملت، تحب تشوف مأساة، سيرك يا دنيا،المحروسة،القضية، السبنسة ، زهرة الصبار .