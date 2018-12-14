شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تشارك فى تشييع جثمان حسن كامى بمقابر الأسرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، فى تشييع جثمان الفنان ومطرب الأوبرا العالمى حسن كامى، الذى خرج من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. الدكتورة إيناس عبد الدايم وظهرت الوزيرة خلال مراسم تشييع الجثمان فى مقابر الأسرة بمنطقة باب الوزير، مرتدية نظارة سوداء وبدون حراسة أمنية مشددة ولم يتعرف عليها كثيرون. كما حضر تشييع الجثمان فى مقابر الأسرة، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، الدكتور مجدى بغدادى رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، والباريتون العالمى جابر البلتاجى رفيق عمر ومشوار الراحل مع عدد من الفنانين والعاملين بالأوبرا.

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