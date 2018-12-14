حنان مطاوع تتألق بجلسة تصوير مختلفة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية حنان مطاوع لجلسة تصوير جديدة مع المصور الفني حسين باشا.

حنان نشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها بلوك مميز وغير معتاد عليها، حيث قامت بقص شعرها وسرحته على طريقة الكيرلي.

الفنانة الشابة اختارت أيضا لها ملابس كاجوال بسيطة، بينما وضعت ماكياج غير ملامحها، وبدت أكثر رشاقة من المعتاد، وعبر الجمهور عن إعجابه الشديد بطلتها وبشكلها الجديد، والذي جعلها تبدو أصغر عمرا في حين فضل البعض الآخر شكلها القديم ووصفه بأنه أكثر نعومة.

الفنانة المصرية تقوم حاليا بتصوير فيلم «قابل للكسر»، وفيلم “قابل للكسر” ينتمي لنوعية أفلام السينما المستقلة، ويشارك في بطولته كل من الفنانة حنان مطاوع، والفنان خالد خطاب، والفنانة رانيا شاهين، والفنان عمرو جمال، وهو من إخراج أحمد رشوان.

حنان شاركت أيضا في بطولة فيلم «يوم مصري»، مع خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، خالد سرحان، درة، محمد عادل.

الفنانة المصرية حققت نجاحا كبيرا في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «الرحلة»، مع أميرة العايدي، ريهام عبدالغفور، مي سليم، باسل خياط.