بالفيديو- “حلوة الدني” من أطفال الى أطفال يحاربون المرض

تستمر جمعية “تمنّى” في السعي للعمل من اجل تحقيق أحلام الأولاد من خلال القيام بنشاطات مختلفة ولا سيما عن طريق تنظيم المؤتمرات واللقاءات وحفلات للأولاد المرضى في المستشفيات وتقديم المساعدات للأولاد المرضى وعائلاتهم وتجهيز الأقسام المخصصة للأولاد في المستشفيات، اضافة الى اعمال فنية هادفة لزرع الامل بحياة كل مريض.

وفي خطوة انسانية جديدة تسجل للجمعية التي اطلقت اغنية هادفة بالتعاون مع “برسيل” بعنوان “حلوة الدني” كلمات الشاعر مازن ضاهر، الحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ والفيديو كليب من اخراج ريشا سركيس.

يقول مطلع الاغنية: حلوة حلوة حلوة / حلوة الدني حلوة / السعادة رح بتدوم / والأحلى ع وجوه الطفولة / يبقى الفرح مرسوم / شوفو الدني ما أهضما / غناني وإيدين ولاد / عم يمسكو نجوم السما / لو مهما كانو بعاد / نحن بفخر أبطال / مش هم لو أطفال / نحن اللي بدّلنا الألم / بالأمل للأجيال

الشاعر مازن ضاهر نشر على حسابه الرسمي عبر موقع انستغرام مقتطف من الاغنية التي كتبها، وعلق قائلاً: “اغنية خلتني ابكي وافرح بنفس الوقت حلوة الدني من اطفال لأطفال عم يحاربو المرض”.

اما ملحن الاغنية فضل سليمان علق بالقول: “لمى تغني الطفولة حلوة الدني حلوة”.

“حلوة الدني” اغنية من أطفال الى أطفال يحاربون المرض.

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