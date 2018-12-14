شكرا لقرائتكم صفقة صواريخ روسية لأنقرة توتر العلاقات بين أميركا ووتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - إلى أين ستمضي عَلاقاتُ واشنطن مع أنقرة في حالِ مَضت في صفقةِ صواريخِ S400 الروسية؟ سؤالٌ يُشغِل بالَ متابعي السياسةِ التركية لا سيما مع تهديداتٍ أميركية متكررة بفرض ِعقوباتٍ على تركيا في حال ذهبت بعيدا بصفقةِ الصواريخِ الروسية.. كانت آخرَ التهديداتِ عبرَ مجلسِ الشيوخ وسط َحديثٍ عن إلغاءِ صفقةِ طائرات F35.

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