وفاة الفنان حسن كامي والفنانون ينعوه برسائل مؤثرة

توفى الفنان الكبير حسن كامي عن عمر 82 عامًا، بعد مشوار طويل قدّم خلاله مجموعة من الأعمال المميزة سواء في السينما أو التليفزيون، منها مسلسل "أنا وأنت وبابا في المشمش"، "ضبط وإحضار" وأفلام منها "سمع هس"، "كشف المستور"، وغيرها من الأعمال .

بدأ حسن كامي مشواره الفني عبر صوته، حيث يعتبر من رواد الغناء الأوبرالي في العالم العربي، وقد نعاه عدد من الفنانين.

في البداية قالت الفنانة فردوس عبد الحميد إن رحيل الفنان حسن كامي خسارة كبيرة للوسط الفني، خاصة أنه يتمتع بدماثة الخلق والرقي في التعامل، موضحة أنها قدمت معه دور مهم في مسلسل أنا وأنت وبابا في المشمش عام 1989، لافتة إلى أنه كان من الفنانين الذين يحافظون على مواعيد التصوير بشكل كبير ويذاكر دوره بشكل مميز

أما الفنان حسين فهمي، فأوضح أنه أرتبط بعلاقة صداقة مع كامي منذ مسلسل "هوانم جاردن سيتي"، متابعا أنه من الأصدقاء القريبين إلى قلبه، وأنه كان دائما يحب تقديم الأدوار المميزة، لافتا إلى أن الراحل كان يتمتع بخفة دم غير عادية وكان مؤمن بكل ما كتبه الله له دائما ويرضى بقضاء الله، أما الفنان عزت أبو عوف فقال إنه لم يستطيع تصديق رحيل أحد أصدقاؤه المقربين، مشيرا إلى أنه كان دائما محب للفن وللناس وللحياة وكان يأمل في العام الجديد تقديم أدوار مختلفة.

وقالت الفنانة وفاء عامر عنه إنه كان فنان محترم وبرع في تقديم دور الملك فؤاد في مسلسل "فاروق"، مشيرة إلى أنه تقمص دور الملك فؤاد حتى أنها صدقت أنه هو الملك بالفعل، موضحة أنه من الفنانين البارعين رحمه الله، وأن عام 2018 أبى أن يرحل دون أن يترك وجع جديد في القلب بعد رحيل العديد من الزملاء والأحباء.

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