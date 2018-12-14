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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة نادرة للراحل حسن كامى من طفولته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل صباح الجمعة 14 ديسمبر الفنان حسن كامي عن عمر يناهز الـ 82 عاما، وتم تشييع جنازة الراحل عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، ونستعرض صورة نادرة للراحل حسن كامى من طفولته مع والدته.
وابتعد "كامي" منذ سنوات عن المشاركة فى الأعمال الفنية، وفضل الاهتمام بمكتبته الخاصة بأحد مناطق القاهرة.
الفنان الراحل حسن كامى فى صورة نادرة من طفولته
ومن أعماله، "كشف المستور" و"إسكندرية- نيويورك" و"دموع صاحبة الجلالة" و"ليلة سقوط بغداد" وكان آخر أعماله فيلم "قدرات غير عادية" عام 2015.
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