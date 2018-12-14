شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الرسالة التى نقلها حسين الجسمى إلى بابا الفاتيكان.. "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد النجم الإماراتى والعربى حسين الجسمى فى الإمارات حاليا من أجل المشاركة فى حفل أعياد الميلاد بالفاتيكان، وهو الحدث الذى يحدث لأول مرة بالنسبة للفنانين والمطربين العرب.

الجسمى شارك جمهوره بلحظات من مقابلته ببابا الفاتيكا البابا فرانسيس، حيث التقى الجسمى بالبابا فرانسيس وتجاذبا أطراف الحديث وأكد أيضا أنه حمل إليه رسالة من الإمارات.

وعلق الجسمى على الفيديو قائلا "محبة وسلام .. وتسامح الأديان والشعوب كانت رسالتى اليوم ممثلاً ثقافتى وبيئتى ودولتى وعروبتى التى نقلتها بتواجدى بالفاتيكان وأمام البابا فرانسيس حاملاً معى فكر ورؤية زايد والامارات إلى شعوب العالم ودياناتها".

ويشارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي – سفير النوايا الحسنة - كأول فنان عربي، في حفل أعياد الميلاد الخيري السنوي Concerto di Natale النسخة الـ 26 في "الفاتيكان"، وذلك في قاعة Paul VI Audience Hall مساء غدا 15 ديسمبر 2018، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء العالميين.