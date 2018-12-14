شكرا لقرائتكم خبر عن دين مورجان يعود فى الحلقة الـ 300 من مسلسل Supernatural والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الممثل جيفرى دين مورجان، فى الحلقة رقم 300 من مسلسل الدراما والرعب Supernatural، فى موسمه الرابع الذى يعرض على شبكة قنوات CW الأمريكية، بعدما نشر صورة السيناريو الخاص به فى الحلقة.

مسلسل Supernatural من بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم، جاريد بداليكى، وجينسن أكلز، وجيفرى دين مورجان، من تأليف إيريك كريبك.

وتدور قصة العمل فى إطار من الرعب والإثارة حول الشقيقين سام ودين وينشستر اللذين يتعرضان لجريمة غامضة تؤدى إلى مقتل والدتهما، ما يدفع والدهما جون وينشستر إلى تعليمهما بعض المهارات التى تساعدهما فى البحث عن الفاعل الحقيقى، ويواجه الأخوان سام ودين خلال أحداث المسلسل عددا هائلا من الكائنات الغريبة والشياطين.