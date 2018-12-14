شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الفنان عبد الرحمن أبوزهرة تونس وتكريمه فى ختام أيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل النجم المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة تونس مع مدير أعماله عبد اللطيف عدلي، وسيتم تكريمه يوم الأحد 16 ديسمبر في حفل ختام مهرجان أيام قرطاج المسرحية تكريما خاصا عن مسيرته وعطائه المسرحي .

كما سيعقد اليوم لقاء صحفي للفنان عبد الرحمن أبوزهرة والمتوّجين في أيام قرطاج المسرحية بقاعة سينما أفريكا وتضم قائمة الحضور كلا من منى نور الدين وعبد العزيز المحرزي من تونس، وأسعد فضة من سوريا وحسن المنيعي من المغرب، وسامي عبد الحميد من العراق.

يذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من مواليد 8 مارس 1934 و تخرج في معهد الفنون المسرحية عام 1958 بعد حصوله على بكالوريوس المعهدثم عمل موظفاً في وزارة الحربية ثم عين ممثلاً في المسرح القومى عام 1959 وكان أول عمل مسرحي له مسرحية" عودة الشباب " لتوفيق الحكيم. تم تكريمه في المهرجان الوطني الثالث للمسرح المحترف بالجزائر في مايو 2008.

ومن اهم اعماله المسرحية مسرحيات : الشيطان، مصرع كليوباترا، أقوى من الزمن، بدايه ونهاية، صف الحريم. قريب وغريب، هاملت، تحب تشوف مأساة، سيرك يا دنيا،المحروسة،القضية، السبنسة ، زهرة الصبار .