شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة GOT عن الموسم القادم: سيحتاج العالم للعلاج النفسى بعد مشاهدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تصريح مشوق لعشاق المسلسل الأسطورى Game of thrones، قالت الممثلة جويندولو كريستى، صاحبة شخصية بريان اوف تارث، إن الحلقة الأخيرة فى الموسم الثامن والأخير المقرر عرضه فى أبريل القادم ستشهد نهاية غير متوقعة وسيحتاج العالم علاج نفسى بعدها لما ستتضمنه من أحداث خارج التوقعات.

وانضمت كريستى مؤخراً لفيلم Welcome To Marwen، بعد ظهورها المميز فى سلسلة GOT، وشعبيتها الكبيرة التى نالتها بسبب شخصيتها الشهيرة فى المسلسل.

وكشفت شبكة HBO مؤخراً عن التيلر الأول للموسم الثامن والأخير من المسلسل المقرر طرحه فى شهر إبريل المقبل، والتى ستضم 6 حلقات فقط تبلغ مدة كل حلقة حوالى ساعتين، وتتوقع الشبكة أن تحصد ما يقارب الـ50 مليون مشترك إضافى فى الفترة المقبلة قبل طرح الموسم الثامن والأخير من المسلسل.

Game of thronesبدأ عرضه عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.