شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى المملكة.. شوف نجاح حفلات انريكى اجلاسيوس بالسعودية × 5 فيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققه المطرب العالمى انريكى اجلاسيوس، فى أولى حفلاته بالمملكة العربية السعودية، والتى أقيمت مساء أمس الخميس بمناسبة سباقة الفورمولا E.

ورغم أنها المرة الأولى التى يغنى فيها انريكى اجلاسيوس فى المملكة العربية السعودية، إلا أن الحفل شهد اقبالا جماهيريا كبيرا من قبل الشباب السعودى، الذى حرص على التواجد وتوثيق أولى حفلات اجلاسيوس فى السعودية، والتفاعل معه ومع أغنياته الشهيرة .

وترصد العديد من الفيديوهات من الحفل مدى التفاعل الذى كان عليه انريكى اجلاسيوس خلال فعاليات الحفل، حيث يغنى أكثر من مطرب خلال اليوم وغدا بمناسبة استضافة السعودية لمسابقات الفوروملا E من بينهم جيسون ديرولو و بلاك آيد بيز و الدي جي العالمى ديفيد جيتا، ون ريبابلك.

يذكر أن سباق فورمولا E ينطلق في المملكة العربية السعودية، بمحافظة الدرعية، يوم 15 من شهر ديسمبر المقبل، وتنظم فورمولا E ولأول مرة سباقات السيارات الدولية في السعودية.