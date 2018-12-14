شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة القبطان نبيل الحلفاوى للأهلى والزمالك قبل المواجهات الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال الشد والجذب مستمرا بين الفنان الكبير نبيل الحلفاوى والملقب بالقبطان فى "تويتر"، وبين جمهور الزمالك، وذلك بسبب الانتماء الشديد للحلفاوى للأهلى، وحديثه فى بعض الأحيان عن فريق القلعة البيضاء، لاسيما إشارته لمباراة الـ 6/1 حينما وصل الأهلى فى جدول الدورى للمركز السادس.ل.

ورغم هذه الحالة، إلا أن الحلفاوى وجه اليوم نصيحة لفريقى الأهلى والزمالك قبل خوضهما مباريتيهما فى البطولتين الأفريقيتين دورى الأبطال والكونفدرالية، حيث قال الحلفاوى "الكلام ده مش للأهلي بس بمناسبة مباراة اليوم.. ده للزمالك كمان .. يجب أن نعي جيدا الدرس من خروج الزمالك فى دور الـ 32 الموسم الماضى .. مباراة الـ 32 لا تقل أهمية عن النهائى فكلاهما يمكن أن يخرجك من البطولة .. الكرة تعاقب المستهين فوريا"



نبيل الحلفاوى على تويتر

وحينما سأله أحد المتابعين عن سبب نصيحته للزمالك، رغم هجوم بعض من جمهور الأبيض عليه رد قائلا " من تقصدهم لا أقيم لهم وزنا ولا يؤثرون على مواقفى .. الزمالك له من المكانة والعراقة ما تجعله أكبر بكثير من أمثالهم .. كل من يمثل الكرة المصرية أتمنى له رفع اسمها .. أما التنافس المحلى فلا يحلو إلا بمشاكسات المشجعين بلا كراهية مقيتة".