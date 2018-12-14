بالصور- غياب كبير لنجوم الفن في جنازة حسن كامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمد حسام الدين:

شُيع منذ قليل، جثمان الفنان الكبير حسن كامي إلى مثواه الأخير، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد السيدة نفسية، عقب صلاة الجمعة.

وشهدت الجنازة غيابًا كبيرًا لأهل الوسط الفني، ولم يحضر سوى الفنان أيمن عزب عضو نقابة المهن التمثيلية.

حسن كامي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، بعد أزمة صحية طارئة، وهو ممثل ومغني أوبرا مصري وينتمي للأسرة العلوية، حصل على ليسانس الحقوق في جامعة القاهرة، درس الغناء الأوبرالي بمعهد الكونسرفتوار، إلى جانب دراسات عليا موسيقية يإيطاليا، بدأ حياته الفنية عام 1963 وعمل إلى جانب ذلك بمجال السياحة والطيران، أدى دور البطولة فيما يزيد على 270 أوبرا عالمية في مختلف الدول منها إيطاليا، الاتحاد السوفيتي، بولندا، فرنسا، الولايات المتحدة، اليابان، كوريا والدنمارك، وحصل على العديد من الجوائز العالمية وشهادات التقدير.

قدمه للمسرح الفنان الراحل محمد نوح ليعمل في مسرحية "انقلاب" وتلاها عدة أعمال منها "دلع الهوانم، لا مؤاخذة يا منعم"، بعدها انطلق فى عالم الدراما وقدم مجموعة من الأعمال الدرامية الشهيرة منها "أنا وأنت وبابا في المشمش"، "البنات"، "صاحب الحب"، "قشتمر"، "العراف"، "الخواجة عبدالقادر"، "الملك فاروق"، "دمي ودموعي وابتسامتي"، ومن أعماله السينمائية "كونشرتو في درب سعادة"، "ناصر 56"، "قليل من الحب كثير من العنف"، "دموع صاحبة الجلالة"، "الحب والرعب"، "يا مهلبية يا"، و"سمع هس".