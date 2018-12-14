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رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان القدير حسن كامي، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 82 عامًا، وشيعت جنازته في غياب تام من الوسط الفني الذي اكتفى بنعيه عبر صفحات السوشيال ميديا.
وكان بدأ حياته العملية بدار أوبرا القاهرة منذ 1963، وعمل إلى جانب ذلك موظف حجز ومبيعات شركة الكرنك للسياحة 1958-1961، ثم مدير محطة طيران في الشرق الأوسط بمطار القاهرة 1961-1968، رئيس شركة بونفوياج للسياحة 1977، مدير وممثل الخطوط الجوية التونسية 1968-1977، وكيل عام الخطوط الجوية الأمريكية.
واكتشفه للمسرح محمد نوح ليعمل في مسرحية انقلاب، وتلتها عدة مسرحيات منها دلع الهوانم، ولا مؤاخذة يا منعم، ومن المسلسلات التي عمل بها "انا وانت وبابا في المشمش"، "البنات" و"صاحب الحب".
ويشار إلى أنه كان ظهر "كامي" مؤخرًا في برنامج "ريحة
كما تطرق في حواره عن كيفية احترافه الغناء، وكيف كان صوته سيئا حتى أصبح من نجوم الغناء الأوبرالي في العالم، ما جعله يغنى بالتبادل مع دومينجو وكاريراس.
وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها حوار الراحل حسن كامي مع راديو أنز:
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حوار الراحل حسن كامي مع برنامج "ريحة مصر" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .