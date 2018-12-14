شاهد.. إليسا تحتفل بوصول قناتها على اليوتيوب لـ 2 مليون مشترك

اليساكتبت : إيمان العوضي
حرصت المطربة إليسا علي توجيه الشكر لجمهورها بعد حصولها علي 2 مليون مشترك علي قناتها الشخصية بموقع "يوتيوب"، وذلك خلال حسابها عبر موقع التغريدات القصيرة"تويتر".
وعبرت إليسا عن سعادتها عبر حسابها فكتبت: "2 مليون مشترك علي قناتي علي يوتيوب ..إنها طريقة جميلة
يذكر أن إليسا أقامت مؤخرًا حفلًا، علي خشبة مسرح البروج الثقافي التابع لساقية الصاوي، وكان الحفل قد أقيم بالتعاون مع مؤسسة بهية التي ترعي المصابين بسرطان الثدي من السيدات.
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