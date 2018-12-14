غدًا.. المنشد عامر التوني ينير مسرح الجمهورية بحفل "المولوية المصرية"

المنشد الديني عامر التوني

كتبت : إيمان العوضي

تستعد دار الأوبرا المصرية لاستقبال حفل المولوية المصرية علي خشبة مسرح الجمهورية، بقيادة المنشد الديني عامر التوني، وذلك يوم غدًا السبت الموافق 15 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل مزيجا رائعا يتنوع بين رقصة التنورة والإنشاد الدينى والابتهالات، بالإضافة لأجمل قصائده أبرزها "زدنى بفرط الحب فيك، ملكتم قلبى وعقلى ومسمعى، فى

محياك نور البدر يعتذر، تضيق بنا الدنيا".يذكر أن "المولوية المصرية" هى فرقة موسيقية تهتم بالموسيقى والرقص الصوفى، أسسها المنشد الدينى عامر التونى عام 1994، بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوى المصرى ونشره فى مختلف دول العالم.