- 1/2
- 2/2
المنشد الديني عامر التونيكتبت : إيمان العوضي
تستعد دار الأوبرا المصرية لاستقبال حفل المولوية المصرية علي خشبة مسرح الجمهورية، بقيادة المنشد الديني عامر التوني، وذلك يوم غدًا السبت الموافق 15 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل مزيجا رائعا يتنوع بين رقصة التنورة والإنشاد الدينى والابتهالات، بالإضافة لأجمل قصائده أبرزها "زدنى بفرط الحب فيك، ملكتم قلبى وعقلى ومسمعى، فى
يذكر أن "المولوية المصرية" هى فرقة موسيقية تهتم بالموسيقى والرقص الصوفى، أسسها المنشد الدينى عامر التونى عام 1994، بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوى المصرى ونشره فى مختلف دول العالم.
شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. المنشد عامر التوني ينير مسرح الجمهورية بحفل "المولوية المصرية" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .