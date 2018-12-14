شاهد.. ماذا قالت رانيا يوسف عن حسن كامي

كتبت - إيمان محمد

نعت الفنانة رانيا يوسف، الفنان حسن كامي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها

الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتبت "يوسف" في تدوينة عبر صفحتها قائلًا "

وداعا الفنان القدير حسن كامي.. اللهم ألهم أهله الصبر والسلوان".

ويذكر أنه شيعت منذ قليل جنازة الفنان الكبير حسن كامي بمسجد السيدة نفيسة وسط غياب تام من الفنانين.