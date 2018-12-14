شاهد.. ماذا قالت رانيا يوسف عن حسن كامي

الفنانة رانيا يوسفكتبت - إيمان محمد
نعت الفنانة رانيا يوسف، الفنان حسن كامي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابهاالرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
وكتبت "يوسف" في تدوينة عبر صفحتها قائلًا "
ويذكر أنه شيعت منذ قليل جنازة الفنان الكبير حسن كامي بمسجد السيدة نفيسة وسط غياب تام من الفنانين.
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