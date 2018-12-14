الفنان حسن كامي كتبت - إيمان محمد نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير حسن كامي، الذي وافته المنية اليوم بعد حياة فنية حافلة بالإبداع. الذي وافته المنية اليوم بعد حياة فنية حافلة بالإبداع. مطالبًا "مختار" من الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. ويذكر أنه شيعت، منذ قليل، جنازة الفنان الكبير حسن كامي بمسجد السيدة نفيسة وسط غياب تام من الفنانين.

شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل مختار ينعى حسن كامي بكلمات مؤثرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .