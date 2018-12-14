شاهد.. إدوارد عن حسن كامي: ربنا يرحمه ويصبر أهله

كتبت - إيمان محمد

نعى الفنان إدوارد، الفنان حسن كامي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابه الرسمي على

موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتب إدوارد في تدوينة عبر صفحته قائلًا " كل يوم فنان

جميل ومحترم بيرحل عن الدنيا ربنا يرحمه ويصبر أهل حسن كامي".

ويذكر أنه شيعت منذ قليل جنازة الفنان الكبير حسن كامي بمسجد السيدة نفيسة وسط غياب تام من الفنانين.