شاهد.. إدوارد عن حسن كامي: ربنا يرحمه ويصبر أهله

الفنان حسن كاميكتبت - إيمان محمد
نعى الفنان إدوارد، الفنان حسن كامي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابه الرسمي علىموقع التغريدات القصير "تويتر".
وكتب إدوارد في تدوينة عبر صفحته قائلًا " كل يوم فنان
ويذكر أنه شيعت منذ قليل جنازة الفنان الكبير حسن كامي بمسجد السيدة نفيسة وسط غياب تام من الفنانين.
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