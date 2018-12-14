نبيل الحلفاوي ينعى حسن كامي: "كان راقي وعطر السيرة"

حسن كامي

كتبت : إيمان العوضي

نعى الفنان نبيل الحلفاوي بمزيد من الحزن والألم وفاه الفنان الراحل حسن كامي، الذي رحل صباح اليوم عن عمر ناهز ال82 عاما بعد صراع مع المرض، وذلك خلال حسابه الشخصي عبر موقع

التغريدات القصيرة "تويتر".وكتب "الحلفاوي" في تدوينة عبر صفحته قائلًا: "‏الذوق والتفاؤل والرقي والسيرة العطرة.. هكذا كان من رحل عنا اليوم. رحم الله الفنانالمحترم حسن كامي.. لحق بولده ورفيقة عمره.. غفر الله لهم وأسكنهم فسيح جناته".يذكر أن تم تشييع جثمان الفنان حسن كامي منذ قليل، وكان عدد من أهالي الفنان الراحل، قد أدوا صلاة الجنازة علي جثمانه بمسجد السيدة نفيسة منذ قليل وسط غياب الفنانين.