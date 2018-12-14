هيفاء وهبي ومحمد صلاح الأكثر بحثاً على "غوغل" في مصر في العام 2018؟

أصدرت "غوغل" تقريرها السنوي الذي يتناول أكثر عمليات البحث رواجاً على محركها للعام 2018 وكانت النتائج ضمن حدود المتوقّع.

ويقدم التقرير لمحة عن أهم الموضوعات والأسماء التي بحث عنها المصريّون خلال العام المنصرم.

وقد تضمنت نتائج عمليات البحث الأكثر شيوعاً عن الأشخاص والأحداث ونجوم الرياضة والعروض والأغاني والبرامج التلفزيونية والمسلسلات في مصر.

وجمعت البيانات من تريليونات عمليات البحث في العالم والأسئلة على محرك "غوغل" هذا العام، وبعد تنقية القوائم من المعلومات والمحتوى غير المرغوب فيه والأسئلة المتكرّرة، استخلصت نتائج تعكس فعلياً واقع العام 2018 وما كان يهتم به المصريون.

فقد تصدر مسلسل "نسر الصعيد" ومسرح مصر الموسم الثالث، عمليّات البحث، فيما جاءت النجمة هيفاء وهبي على رأس قائمة الشخصيات العامة التي حرص المصريون على متابعة أخبارها والبحث عنها باستمرار بعد النجم محمد صلاح.