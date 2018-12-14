تعرّفوا إلى المسلسلات التركيّة الأفضل للعام 2018

هذا الموسم، حفلت الدراما التركية بعشرات الأعمال الناجحة، وازداد انتشارها ليصل إلى فرنسا، بعد أن كانت شعبيتها في أوروبا تقتصر على أوروبا الشرقية فحسب.

بعض الأعمال شهدت نسب مشاهدة مرتفعة، والبعض الآخر لم يحالفه الحظ، إلا أنّ الموسم الدرامي الماضي شهد تألقاً للدراما التركية بشكل عام.

فما هي المسلسلات التي حققت أعلى نسبة مشاهدة في العام 2018؟



الحفرة

في موسمه الثاني، لم يخف بريق مسلسل "الحفرة" الذي لا يزال يحقّق أعلى نسب مشاهدة.

المسلسل لبطليه أراس بولوت أنيملي وديلان دنيز، يدور في إطار الأكشن ولا يخلو من قصص الحب والغرام.

ويعتبر المسلسل واحداً من أكثر الأعمال التركيّة تعرّضاً للغرامات المالية بسبب مخالفته قوانين الرقابة، من مشاهد مخلّة بالآداب، إلى ترويجه قيماً مضرّة بالمجتمع، إلى إساءته للمرأة، إلى مشاهد العتف المبالغ بها.

ورغم الغرامات المالية، يستمر المسلسل في تحقيق نسبة نجاح كبيرة في تركيا.



قيامة أرطغرل

قبل انطلاق موسمه الخامس، تعرّض المسلسل للكثير من الشائعات حول عدم نيّة الشركة المنتجة عرض جزء جديد منه، إلا أنّ المسلسل استمرّ بنجاح كبير، محققاً نجاحاً منقطع النظير، متصدراً المرتبة الأولى التي كانت مسلسل "أخبرها أيها البحر الأسود" قد انتزعها منه الموسم الماضي.

وبموازاة نجاح الجزء الجديد، تصدّر المسلسل طوال العام 2018 قائمة الأعمال الأكثر بحثاً، بعد الإعلان عن انضمام الممثل بوراك أوزجيفيت إلى الموسم الأخير منه والذي سيعرض في أواخر العام 2019، لينهي حقبة أرطغرل ويبدأ حقبة ابنه عثمان.



حب أبيض وأسود

حظي المسلسل لدى عرضه في بداية العام 2018 بنجاح جماهيري ساحق، مع بطليه ابراهيم شيليكول وبيرجي اكالاي. وقد تفوّق على كل المسلسلات التي تعرض في نفس الليلة في تركيا.

تعرّض المسلسل لمشاكل رقابية بسبب مشاهد جريئة، إلا أنّه نجح في استقطاب الجمهور التركي والعربي الذي شاهده مرتجماً عبر شبكة الأنترنت.

وقد عزّر المسلسل من شعبية أبطاله خصوصاً ابراهيم شيليكول الذي لعب واحداً من أفضل أدواره.



الطائر المبكر

منذ انطلاق حلقته الأولى في بداية الخريف، احتلّ المسلسل صدارة اهتمام المشاهد التركي، وحظي بطلاه جان يمان وديميت أوزمير بشعبية كبيرة واعتبرا من أنجح الثنائيات في الموسم الحالي.

وقد سرت شائعات عن علاقة حب تجمع بينهما، بعد أن شوهدا معاً في أكثر من مكان خارج نطاق التصوير، رغم أنّ علاقة ديميت بحبيبها الممثل سكتشين أوزدمير كانت قد انتهت للتو.

وقد أنكر الممثلان أي علاقة حب تجمعهما في حين اعتبرت الصحافة أنّ هذه الشائعات الهدف من الترويج للمسلسل فحسب.



حكايتنا

رغم أن المسلسل مستنسخ من عمل أجنبي، إلا أنّه نجح في استقطاب المشاهدين الأتراك والعرب، بعد أن بدأت قنوات OSN بعرضه مؤخراً.

المسلسل أعاد الممثلة هازال كايا إلى الصفوف الأولى، بعد فشل أكثر من عمل لها وإيقافه في حلقاته الأولى.

في موسمه الثاني، لا يحصد المسلسل نفس النسبة التي حصدها في موسمه الأوّل إلا أنّه لا يزال من بين الأعمال الأكثر متابعة، خصوصاً أنّه يتناول مشاكل اجتماعية تعاني من الأسر التركيّة.