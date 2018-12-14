بالصور: جمهور مروان خوري مستاء من مايا دياب بسبب هذه الصورة

نشرت الفنانة مايا دياب بوستر حفلها الذي ستحييه ليلة رأس السنة مع الفنان مروان خوري في لبنان في فندق لورويال ضبية.

وبدت صورة مايا في الملصق الإعلاني أكبر من صورة مروان، الأمر الذي أثار حفيظة جمهور هذا الأخير، الذي امتنع عن نشر الإعلان.

جمهور مايا أكّد أنّ نجوميّة مايا لا تقلّ ع نجوميّة مروان، في حين أكّد جمهور هذا الأخير أنّ لا وجه للمقارنة بين ما يقدّمه كل من الفنانين.

مروان التزم الصمت، واكتفى بعدم نشر الإعلان.

يذكر أنّ موقفاً مماثلاً وقع قبل سنوات، عندما قامت الصفحة الرسميّة لبرنامج "ستار أكاديمي" بالإعلان عن استضافة مروان ومايا وكانت صورة مايا أكبر، الأمر الذي استفزّ مروان، ما دفع بالصفحة إلى تغيير الصورة، والاعتذار من الفنان.

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