ميريام فارس في فيديو كليب مثير للجدل واتهامات بالتقليد والعنصرية

لم تسلم الفنانة ميريام فارس العائدة بعد غياب شارف على السنة، من الانتقادات على خلفية كليب "قومي" الذي صوّرته تحت إدارة المخرج شريف ترحيني، وأطلقته مساء أمس وشارف عدد مشاهديه على النصف مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة.

ميريام صوّرت الكليب في أجواء استوائية، من وحي القبائل الأفريقية، وقامت بصبغ نفسها باللون الأسود، الأمر الذي اعتبره البعض عنصرية، في حين دافع البعض الآخر عن ميريام، معتبرين أن للمشهد ما يبرّره ضمن سياق الكليب، الذي يدعو إلى التفاؤل والعيش بحرية، انطلاقاً من حياة الأدغال وألوانه وطريقة حياة سكانها.

كما انتقدت ميريام بسبب ما اعتبره البعض استنساخاً لأعمالٍ عالمية، ووضعها ضمن كليب "قومي"، وهو ما ردّ عليه محبو ميريام بالتأكيد أنّ الرقصات في الكليب محترفة، أدتها ميريام ببراعة ضمن خطها الفني الذي كرسها ملكة المسرح.

يذكر أن ميريام وقبيل من إطلاق الكليب توجهت برسالة إلى جمهورها جاء فيها أنها عاشت فترة صعبة، خافت كثيراً وبكت، وأدركت أنّ كل دقيقة في الحياة هي نعمة، ولم تعلن عن طبيعة الوعكة التي ألمّت بها.

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