بالفيديو.. أول ظهور لميريام فارس بعد مرضها

ظهرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس من جديد بعد رحلة مرضها، وذلك من خلال كليب أغنياتها «قومي»، والذي ظهرت فيه على جمهورها بإطلالة جميلة ومتفردة.

قامت ميريام بنشر صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام كتب على الصورة: «لقد كانت الفترة الماضية فترة مهمة جداً في حياتي، كنت خائفة، وبكيت، وكنت أشعر بالانهيار. ولكن حبكم ودعمكم غمرني بكلّ إيجابية العالم، ووقفت على قدميّ مجدّدًا، وها أنا أقول: «استمتعوا بحياتكم، كل لحظة هي نعمة، وآمنوا دائمًا أن أسوأ الأوقات هي حسب إرادة الله من أجل مصالحكم الخاصة، وسوف يرشدكم إلى اجتيازها. لقد عدت من جديد وأنا سعيدة للغاية بأن أشارككم أحدث أغنياتي بعنوان «قومي»، والتي صنعت بكثير من الحب والعاطفة. فاستمتعوا بها».

شاهدي الكليب :

لاقت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهورها الذين تمنوا لها دوام الصحة، وأعربوا عن سعادتهم بعودتها من جديد بعد غيابها خلال رحلة العلاج.

من ناحية أخرى تستعد ميريام خلال الأيام الحالية لإحياء حفل رأس السنة الجديدة، وذلك يوم 31 ديسمبر 2018 بجزيرة المارية بمدينة أبوظبي الإماراتية مع المطرب عمرو دياب.

جدير بالذكر أن ميريام نفت إصابتها بالسرطان في بيان رسمي، وأعلنت أنها مريضة وتتلقى العلاج نتيجة إصابتها بمرضٍ دقيق.