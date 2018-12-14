بالفيديو.. محمد رجب يهاجم السبكي

قام الفنان محمد رجب، بشن هجوم شرس على المنتج أحمد السبكي، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية سمر يسري، في برنامج "حفلة 11"، المذاع عبر فضائية "ON E"؛ حيث اتهمه بأنه السبب في فشل فيلمه الأخير "بيكيا"، بعدما منع طرحه خلال موسم العيد، لصالح فيلم آخر؛ حيث قام المنتج أحمد السبكي بحجز دور العرض من أجل فيلم "بيكيا" ووضع أفيشاته، ولم يطرحه من الأساس.

برر رجب قيام السبكى بهذا الأمر قائلاً: السبب فيما فعله السبكي، رغبته الأساسية في نجاح ابنه، والذي كان منتجًا ومخرجًا لفيلم "محمد رمضان"، وأنه فعل ذلك من أجل أن يتصدر فيلم ابنه الإيرادات.

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روى رجب قصته مع الراحل يوسف شاهين قائلاً: "قبلت إنى أستغنى عن شغلي في مصر عشان أسافر سوريا أتضرب بالقلم وأرجع بس.. عشان أبقى اشتغلت مع المخرج الراحل يوسف شاهين".

عن بداياته الفنية قال رجب: "كنت فاكر إن لما حد يشوفني في البلاتوه يقول «مين الجامد ده»، ويخليني أمثّل، لكن محصلش، ودخولي الفن كان كابوس مزعج جدًا بالنسبة لأهلي.. والفنانة يسرا رفضت أن أموت بعد ست حلقات، وطلبت أن أكون معها 30 حلقة، وعشت مع هاني سلامة 8 شهور، عشان كده هو عشرة عمري".