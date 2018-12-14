بالفيديو: أحمد سعد ينشر فيديو جديدًا وهو يتلو القرآن بخشوع

نشر المطرب أحمد سعد مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يتلو آيات من القرآن الكريم بصوت عذب، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع الصور الشهير «إنستغرام».
«سعد» ظهر خلال الفيديو مرتديًا جلبابًا أبيض من فوقه عباءة سوداء، وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من جمهوره ومتابعيه الذين أثنوا على صوته وخشوعه.
ولم تكن هي المرة الأولى التي ينشر فيها أحمد سعد فيديو له وهو يتلو القرآن حيث سبق أن نشر عددًا من الفيديوهات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
شاهدي الفيديو :
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