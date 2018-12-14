زوج منى الشاذلي يتولى منصبًا إعلاميًّا مهمًّا.. إليك التفاصيل

أعلن المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين وشركة المستقبل للقنوات الفضائية، تعيين المنتج سمير يوسف زوج الإعلامية منى الشاذلي رئيسًا تنفيذيًّا لقنوات CBC، وذلك خلفًا للكاتب الصحفي محمد هاني الذي رحل عن القناة منذ عدة أسابيع.

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يُذكر أن الإعلامي سمير يوسف يتمتع بخبرة مميزة تمتد لأكثر من ٢٥ سنة في مجال الإعلام، وتأسيس المحطات التلفزيونية وإدارتها، مثل راديو وتلفزيون العرب art، ومودرن سبورت، وقنوات النهار، هذا بجانب عمله في الإنتاج الإعلامي، حيث إنه المنتج المنفذ لبرنامج «معكم» الذي تقدمه منى الشاذلي.