نجل محمود القلعاوي يكشف أسرار حياته الشخصية والفنية

أعرب عمرو القلعاوي، نجل الفنان الراحل محمود القلعاوي، عن فخره بوالده ومشواره الفني الطويل.

وقال القلعاوي في أثناء عزاء والده في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، إن والده ابتعد تمامًا عن الأضواء منذ ما يقرب من 15 عامًا بكامل اختياره رغم أنه كان يتمتع بصحة جيدة.

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وأوضح القلعاوي أن والده كان فخورًا بجميع أعماله، لكن مسرحية الجوكر ومسلسل رحلة المليون هما الأقرب إلى قلبه، وحتى آخر أيامه كان عاشقًا ومحبًّا للفن.

ووجه القلعاوي الشكر لجميع المصريين بعد مشاعر الحب لوالده خاصة رواد السوشيال ميديا الذين كرموه بإعادة أعماله.